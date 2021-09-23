Россиянам назвали профессии с самыми низкими зарплатами

Аналитики hh.ru проанализировали уровень заработных плат по стране. Они составили список профессий с самыми низкими заработными платами. О том, в каких сферах платят меньше всего, сообщил «Ридус».

По мнению специалиста, заработную плату ниже среднероссийской получают работники сферы науки и образования, консультанты, работники сферы продаж, туризма. Также неутешительные показатели у бухгалтеров, инвесторов и страховщиков. Однако, по мнению руководителя службы исследований hh.ru Марии Игнатовой, постепенно рынок труда приходит в норму после пандемии.

«Спрос на персонал на рынке труда в РФ в начале осени продолжает превышать показатели 2019−2020 годов. Сегодня на hh.ru открыто почти миллион вакансий, что на 54% выше, чем год назад. Во всех федеральных кругах, за исключением Дальнего Востока, мы наблюдаем рост числа активных вакансий», — заявила она.