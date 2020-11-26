Россиянам назвали признаки проблемного банка

Самое первое, что должно насторожить клиентов, — это слишком низкая кредитная ставка. Если разница составляет 3-4% от среднерыночной, с этим банком лучше дел не иметь. Если ставка высокая, значит, у кредитной организации проблемы с ликвидностью. Обычно такие банки используют агрессивную рекламу, чтобы привлечь деньги клиентов.

«Например, банк „Югра“ предлагал своим клиентам высокие ставки. У этого банка было очень много рекламы, но в итоге после столь активной деятельности у него отозвали лицензию», — рассказала изданию директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни.ру» Александра Краснова.

Необходимо изучить рейтинг, который банку присваивают ведущие агентства. Если он низкий, значит, есть проблемы. Важно разобраться с рейтингами по размеру капитала и надежности. В Сети есть информация о любом банке, его финансовом состоянии, прибыли и изменении показателей.

Согласно прогнозу аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», в следующем году лицензий могут лишиться 35 банков (9% от общего числа кредитных организаций).