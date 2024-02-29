Деньги 29 февраля 2024, 03:11 Россиянам назвали плюсы и минусы новых вкладов с плавающей ставкой Экономист Кузнецов: плавающая ставка удобна, но доходность будет ниже РИА «Новости»

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Главное достоинство вклада с плавающей ставкой — удобство для вкладчика. Но доходность по таким депозитам может быть ниже. Об этом предупредил доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления Николай Кузнецов в интервью агентству «Прайм».

В депозитах с плавающей доходностью процент зависит от ключевой ставки Центробанка. Такие вклады не придется закрывать при изменении ключевой ставки, чтобы открыть депозит на новых условиях. Это дает клиентам определенное удобство.

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«Правда, скорее всего, совокупная доходность такого вклада будет ниже, чем может дать „ручное управление“», — предупредил Кузнецов.

Эксперт предположил, что вклады с плавающей ставкой будут выбирать состоятельные клиенты, которые ценят свое время и удобство больше, чем деньги.

В понедельник, 26 февраля, стало известно, что банк ВТБ запустит вклады с доходностью, привязанной к ключевой ставке Центробанка.