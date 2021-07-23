Россиянам назвали плюс и минус резкого повышения ЦБ ключевой ставки

Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 1%, чтобы обуздать инфляцию. Регулятор отреагировал на происходящее жестко, но адекватно. Главный плюс этого решения для простых людей — это повышение ставки по депозитам. Минус — подорожание кредитов. Об этом «360» рассказал независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

«Центральный банк такими рекордными темпами повышает банковскую ставку, чтобы деньги в системе стали дороже и в чем-то их стало меньше. Это нормальная реакция Центрального банка. Да, жесткая, но мы привыкли к тому, что наш Центробанк уже очень давно не сковывает себя в действиях», — объяснил собеседник.

Шабанов отметил, что для простых людей есть две новости: хорошая — рост ставок по депозитам, плохая — увеличение ставок по кредитам.

Ранее ЦБ РФ резко повысил ключевую ставку на 1% — до 6,5%. Такого радикального решения регулятор не принимал с 2014 года. По сообщению Центробанка, во втором квартале 2021 года российская экономика вернулась к показаниям, которые были до пандемии коронавируса. Однако на рост инфляции повлиял повышенный спрос.

В июне темп роста потребительских цен уменьшился, но все еще остается высоким. Годовая инфляция выросла до 6,5%.