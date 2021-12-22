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    22 декабря 2021, 02:16

    Россиянам назвали наиболее привлекательные ниши для инвестиций

    Опрос PwC: коворкинги и склады «последней мили» — привлекательные ниши для инвестиций

    Дарья Бунякова

    Коворкинги, дома престарелых и склады «последней мили» стали лидерами по привлекательности для инвестиций в России. К такому выводу пришла консалтинговая компания PwC по результатам опроса.

    Россиянам назвали наиболее привлекательные ниши для инвестиций

    «Наиболее инвестиционно привлекательной нишей по итогам опроса стали склады „последней мили“, за них проголосовали 59% респондентов. По их словам, на фоне сверхбыстрого развития сервисов моментальной доставки на рынке наблюдается дефицит подобных объектов», — привел ТАСС цитату из исследования.

    Склады «последней мили» представляют собой небольшие складские помещения, откуда отправляют купленные онлайн товары. Обычно такие склады находятся в черте города. Кроме них в тройку лидеров по привлекательности для инвестиций вошли сервисные офисы и коворкинги — коллективные офисы. Они набрали 48% голосов.

    «Дома престарелых — многообещающий нишевой рынок, и на данный момент практически совершенно не развитый в России. За него проголосовали 28% респондентов», — заявили аналитики.

    Еще в списке оказались дата-центры, офисы в центральном деловом районе и медцентры. Участниками опроса стали инвестиционные фонды, девелоперы коммерческой и жилой недвижимости, а также управляющие компании Москвы и Петербурга.