Россиянам назвали наиболее привлекательные ниши для инвестиций

Коворкинги, дома престарелых и склады «последней мили» стали лидерами по привлекательности для инвестиций в России. К такому выводу пришла консалтинговая компания PwC по результатам опроса.

«Наиболее инвестиционно привлекательной нишей по итогам опроса стали склады „последней мили“, за них проголосовали 59% респондентов. По их словам, на фоне сверхбыстрого развития сервисов моментальной доставки на рынке наблюдается дефицит подобных объектов», — привел ТАСС цитату из исследования.

Склады «последней мили» представляют собой небольшие складские помещения, откуда отправляют купленные онлайн товары. Обычно такие склады находятся в черте города. Кроме них в тройку лидеров по привлекательности для инвестиций вошли сервисные офисы и коворкинги — коллективные офисы. Они набрали 48% голосов.

«Дома престарелых — многообещающий нишевой рынок, и на данный момент практически совершенно не развитый в России. За него проголосовали 28% респондентов», — заявили аналитики.

Еще в списке оказались дата-центры, офисы в центральном деловом районе и медцентры. Участниками опроса стали инвестиционные фонды, девелоперы коммерческой и жилой недвижимости, а также управляющие компании Москвы и Петербурга.