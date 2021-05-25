Россиянам назвали лучший вариант вложения 100 тысяч рублей

Активы физических лиц в 2020 году увеличились на два триллиона рублей. При этом среди инвесторов были и начинающие с небольших сумм. Лучше всего вкладывать деньги не только в акции, но и в облигации, считает управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

«Для долгосрочного инвестора основой портфеля являются акции, как российские (одни из самых дешевых в мире и доходных с точки зрения дивидендов), так и иностранные (инструмент инвестирования в валюте). Облигации являются более консервативным инструментом», — заявил аналитик агентству «Прайм».

Он добавил, что обычно доходность облигаций на 2-3% выше депозитов. По словам Русецкого, вкладывать деньги лучше всего как в облигации, так и в акции. При этом нужно смешивать их количество в разных пропорциях, чтобы контролировать волатильность своего портфеля. Начинать инвестировать можно и с довольно небольшой суммы в 100 тысяч рублей.

«В ближайшей перспективе интересными выглядят сырьевые компании, которые выросли и еще подрастут на фоне сырьевого мини-цикла. После любого кризиса начинается восстановительной рост, который приводит к взлету цен на сырье и котировок данных компаний», — подчеркнул эксперт.

Начинающим инвесторам Русецкий посоветовал диверсифицировать портфель. Если сумма инвестирования небольшая, то стоит уделить внимание биржевым и открытым паевым фондам.