Россиянам назвали лучшее время для покупки рубля

Для того, чтобы выгодно продать валюту, следует следить за текущими котировками, а также действиями ЦБ и мировых регуляторов, рассказал начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин. Кроме того, стоит также отслеживать геополитический фон и цены на сырье.

Центробанк, как отметил в беседе с агентством «Прайм» Кучин, не раз заявлял, что экономике нужен стабильный рубль, а не крепкий или слабый. И население, и бизнес, как отметил эксперт, устраивает диапазон 72-75 рублей за доллар.

«Курс 75+ ведет, с одной стороны, к увеличению налогов со стороны экспортеров, с другой стороны — к росту инфляции», — добавил Кучин.

При укреплении рубля на 10% инфляция пойдет вниз примерно на 0,5% в годовом выражении. Поэтому значительно «девальвировать рубль» Центробанку невыгодно. При курсе рубля выше 75-77 рублей за доллар, отметил Кучин, отечественная валюта смотрится недооцененной.

Инвестор может лишиться всего в играх с валютой, предупредил специалист. Кучин рекомендует инвестировать, а не держать в кэше деньги. Возможности, по мнению брокера, открыться могут в дивидендных акциях и рублевом долге.

Для того чтобы уберечь свой кошелек от инфляции, не следует пренебрегать дисконтными картами и скидками, рассказал руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Он отметил, что акционные скидки могут доходить до 30%, а накопленными баллами, рублями или единицами можно расплачиваться.