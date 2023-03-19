19 марта 2023, 02:25
Россиянам назвали главные риски хранения наличности в долларах
Финансист Голубовский: жулики и США могут ограбить хранящих деньги в долларах россиян
Аналитик компании «Золотой монетный дом», финансист Дмитрий Голубовский назвал два главных риска для россиян, хранящих деньги в долларах. В беседе с «АиФ» эксперт отметил, что владельцы американской валюты уязвимы как перед грабителями, так и перед США.
На сегодня объем наличных на руках у граждан России достиг рекорда в 105 миллиардов долларов. И в этом существует два главных риска.
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«Во-первых, вас могут банально ограбить злоумышленники, и даже банковские ячейки от этого не застрахованы. Во-вторых, власти США вас тоже могут ограбить, запретив напечатанные для России доллары», — предупредил аналитик.
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Финансовые власти США ведут учет всех выпущенных долларов по их серийным номерам. Наличные активно завозились в Россию перед началом СВО, пока в начале марта Вашингтон не запретил экспорт, реэкспорт, поставку и продажу в России долларовых банкнот.
Российские банки до начала конфликта направляли заявки в США на поставку банкнот. Там нужную сумму списывали со счетов российских организаций и отправляли наличность самолетами.
«В США знают, какие банкноты для каких банков напечатали, и могут запретить их обращение по серийным номерам», — заключил Голубовский.
Ранее Центробанк обнародовал данные, согласно которым объем наличной валюты у россиян превысил 100 миллиардов долларов. Это рекордный показатель с 2018 года — за время доступной статистики.
Доллары США
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