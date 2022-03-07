Россиянам назвали факторы, останавливающие рубль от сильного падения

Кардинального ослабления рубля в 2022 году не произойдет, считает профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. Но также не стоит ожидать и быстрого возвращения к значениям начала года.

Финогенова в беседе с агентством «Прайм» объяснила, что есть ряд факторов, замедляющих падение рубля в среднесрочной перспективе в условиях напряженной геополитической ситуации и введенных санкций.

Это продолжающийся рост мировых цен на нефть и газ. Такое положение дел способствует росту российского экспорта и валютной выручки.

Кроме того, даже в замороженных резервах Центробанка присутствует определенный запас прочности. Экономист объяснила, что фонд национального благосостояния имеет золотовалютные запасы почти 114 миллиардов долларов. Это, по ее словам, позволит поддержать внутренние инвестиции страны.

Также Финогенова полагает, что роль «подушки безопасности» сыграет и тот факт, что экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки. Кроме того, наступает период налога на прибыль за прошлый год в российский бюджет. Это, как пояснила финансист, в ближайшие месяцы спровоцирует дополнительный спрос на рубли. Финогенова напомнила также о запрете на продажу ценных бумаг нерезидентами, и введенных ограничениях на вывоз золота из России.

В качестве альтернативы доллару сегодня обратить внимание можно на юани, считает директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский. Но это если нет задачи наличного хранения валюты. Еще одной альтернативой становится покупка физического золота.