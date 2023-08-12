Деньги 12 августа 2023, 19:58 Россиянам назвали экзотическую альтернативу доллару и евро Эксперт по фондовому рынку Бабин назвал гонконгский доллар альтернативой евро Clayton Robbins / Unsplash

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Россияне могут рассматривать гонконгский доллар в качестве реальной альтернативы европейской и американской валютам, заявил изданию «Газета.ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Курс этой денежной единицы поддерживают в узком коридоре более 40 лет, уточнил специалист.

Поддержка со стороны Центробанка Гонконга стала одной из основ монетарной политики местного доллара, объяснил собеседник издания.

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«Поэтому у нас данная валюта может являться хорошей альтернативой недружественным, учитывая сохранение высоких рисков санкционных ограничений на операции с ними», — рассказал Дмитрий Бабин.

Авторы статьи уточнили, что гонконгский доллар в России стоит 12,59 рубля. Его курс вырос на рубль в течение последнего месяца. Впервые почти за полтора года американская валюта преодолела отметку в 99 рублей. В последний раз на Мосбирже такое происходило в марте 2022-го.

Международное энергетическое агентство сообщило, что доходы России от экспорта нефти в июле достигло максимума с ноября 2022 года. В прошлом месяце РФ получила 15,3 миллиарда долларов.