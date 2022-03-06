Россиянам назвали альтернативу доллару

В качестве альтернативы доллару сегодня обратить внимание можно на юани. Если нет задачи наличного хранения валюты, то на нашем рынке сейчас юань обладает большей ликвидностью, чем доллар и евро.

При этом с обналичиванием юаней могут возникнуть определенные трудности в отличие, например, от швейцарского франка.

«Конечно, в более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики, поскольку экономика КНР не столь диверсифицирована, как швейцарская, а также подвержена высоким геополитическим рискам», — объяснил в беседе с агентством «Прайм» директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

Покупка физического золота становится еще одной альтернативой, уверен Сосновский. В России ранее был не высок интерес к этому металлу, поскольку была необходимость платить НДС в 20%. Теперь этот налог отменен. Отмена НДС, по мнению Сосновского, просто превращает физическое золото в нормально торгующийся актив.

Он объяснил, что с одной стороны, на мировом рынке золото торгуется в долларах, «и в некотором смысле покупка металла может считаться опосредованным вложением в иностранную валюту» и способом уйти от риска обесценивания рубля.

С другой стороны, у такого вложения есть и недостаток. Золото, поскольку это биржевой товар, может серьезно меняться в стоимости.

«Валюты же в целом как инструмент обладают большей стабильностью», — отметил Сосновский.

По состоянию на период с 6 по 9 марта официальный курс Центрального банка составит 115,62 рубля за евро и 105,81 рубля за доллар.

Курс национальной валюты резко упал после начала специальной операции на Украине. Западные страны ввели антироссийские санкции в банковском, экономическом и хозяйственном секторах.