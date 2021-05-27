Россиянам назвали способ спасения от грядущего кризиса

Чтобы защититься от кризиса, важно входить в него, имея в совокупном портфеле как можно меньше слабых активов. Поэтому лучше обходить стороной бумаги компаний, которые имеют значительную долговую нагрузку и большую долю короткого долга, рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

В беседе с агентством «Прайм» он отметил, что защитную функцию могут взять на себя российские облигации, как валютные, так и рублевые.

Русецкий призвал не забывать, что в кризис также могут сильно пострадать акции, в силу своей повышенной волатильности. Средняя просадка в период рецессии портфеля акций, по оценке финансиста, составляет 20%, а без рецессии такая коррекция в США была только три раза в истории (из 20 медвежьих рынков).

По мнению Русецкого, лучше других турбулентность переносят защитные акции секторов, у которых выручка не зависит от нее. К таким можно отнести здравоохранение, телекоммуникации и ЖКХ.

«В сам кризис по традиции растут гособлигации США, Швейцарии, Японии, а также золото — именно с таким портфелем стоит входить в кризис», — считает финансист.

Экономика развивается циклично, это означает, что за взлетом всегда следует падение, а затем восстановление — таким образом, возникновение кризисов время от времени предопределено, указано в материале.

Директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев объяснил, почему необходимая россиянам для счастья сумма уменьшается с годами.