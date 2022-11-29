Деньги 29 ноября 2022, 07:24 Россиянам напомнили про необходимость уплатить имущественные налоги Эксперт по недвижимости Кулаков: россияне должны оплатить имущественные налоги до декабря

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Во избежание начисления пеней и даже суда россияне обязаны до первого декабря оплатить имущественные налоги. Об этом RT рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», соучредитель Центра независимой экспертизы собственности Кирилл Кулаков.

Он напомнил, что сумма налога на недвижимое имущество исчисляется как процент от кадастровой стоимости объектов недвижимости — квартир, домов и так далее. Для расчета налога сейчас применяют следующие ставки: 0,1% от жилой недвижимости или гаража, 0,5% от стоимости всего остального и 2%, если объект дороже 300 миллионов рублей.

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«В ряде регионов для расчета налога будут применяться новые результаты государственной кадастровой оценки недвижимости и земли, которая прошла в 2021 году», — сказал Кулаков.

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У военных, инвалидов, многодетных семей, пенсионеров и предпенсионеров есть льготы. Только это не предоставляется автоматически — надо обратиться в налоговую инспекцию с заявлением.

Несвоевременная уплата или неуплата налога чревата начислением пеней, взысканием через суд и даже ограничением выезда из России.

Ранее Кирилл Кулаков посоветовал россиянам инвестировать в отели и мини-гостиницы. Как среднесрочно, так и долгосрочно.