Деньги 27 февраля 2023, 04:19 Россиянам напомнили правила формирования финансовой подушки Инвестор Назарова: на резервный фонд нужно откладывать 5-10% от дохода Pixabay

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Правила формирования резервного фонда, или финансовой подушки, напомнила финансовый коуч, квалифицированный инвестор и основатель школы инвестиций Елена Назарова. Эксперт рассказала «Мосленте», сколько нужно откладывать ежемесячно и какую сумму необходимо накопить.

«Резервный фонд обязательно должен быть у каждого. В случае форс-мажорных обстоятельств (потери работы, пандемии, болезни) или внезапных приятных событий вроде отпуска, приглашения на свадьбу, рождения ребенка, отложенные деньги окажутся весьма полезными», — отметила Назарова.

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В первую очередь инвестор рекомендовала посчитать расходы и доходы и избавиться от «черных дыр» — неиспользуемых подписок и прочих ненужных трат. Ежемесячно с зарплаты следует откладывать 5-10%, заявила Назарова. Размер подушки может быть разным, он зависит от многих факторов. Минимум необходимо накопить на полтора-два месяца привычных расходов, посоветовала эксперт.

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Отложенные деньги можно хранить в банках или наличными, также целесообразно задуматься об инвестициях. Издание «Дни.ру» подсказало способ инвестирования средств — покупка «убитой» квартиры с последующим ремонтом и продажей значительно дороже первоначальной стоимости.