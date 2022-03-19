Россиянам напомнили о правилах получения детских выплат

Правительство России продолжает проводить выплаты российским семьям с детьми, а также тем, кто только готовится стать родителями. Для этого достаточно обратиться в МФЦ по месту постоянной регистрации или фактического места жительства. Это правило распространяется только на тех, кто еще не получал детских выплат. Семьям, которые уже получали пособия, новые средства начислят автоматически.

Семьи с низким доходом, кто только готовится к появлению ребенка, могут рассчитывать на получение ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума. Для этого будущей маме нужно встать на медицинский учет до 12-й недели беременности.

Пособие по беременности и родам выплачивают мамам, которые уходят в декретный отпуск. Размер рассчитывают от официального дохода женщины. Минимальная выплата составляет 64 тысячи рублей, максимальная — 360 тысяч рублей.

Кроме того, при рождении ребенка выплачивается единовременное пособие в размере 20 473 рублей. Эти средства могут получить семьи, где работает один или оба родителя.

Малообеспеченные семьи могут рассчитывать на ежемесячное пособие на ребенка до полутора лет. Оно составит 40% от средней зарплаты за прошлые два года.

При оформлении пособия проводят комплексную оценку имущества и соблюдают правило «нулевого дохода». То есть один из взрослых получает зарплату, стипендию или получает деньги от бизнеса, но общая сумма ниже прожиточного минимума.

При расчете не учитывают жилье, земельные участки и транспорт, которые семьи получили и оплатили за счет господдержки. В доходах не смотрят на пособия, которые родители получают в рамках социальной поддержки, вычеты по налогам, гранты и субсидии, а также материнский капитал.

Размер выплат, которые могут получить семьи с детьми от трех до шести лет, равен половине детского прожиточного минимума. Если полученная сумма не позволит семье достичь уровня общего прожиточного минимума, то выплату поднимут еще на 25%. Если и этого не хватит, то семья получит полную сумму детского прожиточного минимума.

Начиная с мая этого года малообеспеченные семьи с детьми, чей средний доход на одного человека составляет меньше регионального прожиточного минимума, начнут получать выплаты на детей от восьми до 16 лет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Размер выплат составит 50, 75 или 100% от суммы прожиточного минимума. Это зависит от того, при каких условиях доход семьи увеличится до регионального стандарта.