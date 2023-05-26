Деньги 26 мая 2023, 19:43 Россиянам напомнили о праве банков устанавливать размер первого взноса по ипотеке ЦБ опроверг требование повысить первый взнос по ипотеке до 20% РИА «Новости»

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Размер первого взноса по ипотечным кредитам устанавливают сами банки. Центробанк не определяет их политику по этому вопросу. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе регулятора, комментируя сообщения СМИ о требовании по повышению первого взноса по жилищным кредитам до 20%.

«Банк России не устанавливает требования к первоначальному взносу по ипотеке, это делают сами банки», — подчеркнули в пресс-службе.

Сообщения о повышении размера первоначального взноса для ипотечного кредита появились после новых утверждений регуляторов надбавок к коэффициентам риска, которые начнут действовать с 1 июня.

Требование распространяется на банки, которые выдают кредиты с высоким риском невозврата. Мера предназначена для увеличения размера резервов, чтобы покрыть выданный заем в случае, если кредитор не расплатится. Надбавки за риски заставляют банки повышать ставки и реже одобрять выдачу кредитов.

Согласно опубликованному документу, с 1 июня банки должны использовать коэффициенты риска и учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика при выдаче кредитов на новостройки в течение года, пока дом не введут в эксплуатацию или не пройдет государственная регистрация квартиры.

Надбавки не станут действовать для клиентов, чей ПДН не выше 60%, если они воспользовались льготной ипотекой или внесли первоначальный взнос не менее 20% с 1 июня и не менее 30% с 1 января 2024 года. Во всех остальных случаях банки обязаны учитывать надбавку за риск и повышать процентную ставку по кредитам или отказывать клиентам.