Деньги 19 февраля 2023, 03:41 Россиянам напомнили о праве банка повышать ставку по кредиту Экономист Савостицкий: банк может поднять ставку по кредиту при нарушении условий договора РИА «Новости»

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Банк может повысить ставку по кредиту при серьезном нарушении условий договора со стороны клиента. Об этом заместитель заведующего кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Артем Савостицкий рассказал агентству «Прайм».

Экономист напомнил, что согласно закону кредитные организации не могут менять ставку по кредиту без согласия заемщика, но есть исключения при серьезном нарушении условий договора клиентов.

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«Например, в случае нецелевого использования займа или частой просрочки платежей. Либо при сдаче ипотечной квартиры в аренду без согласия кредитной организации», — объяснил Савостицкий.

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При этом эксперт добавил, что решение о внесении изменений в договор в таких ситуациях принимает только суд. Он уточнил, что в договоре необходимо прописывать условия, при которых возможно повышение ставки. Основанием для этого может стать отсутствие положенной страховки.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки сообщать заемщикам их показатель долговой нагрузки. Если долг превысил 50% от дохода, то банки должны известить клиента о существующих рисках.