Россиянам напомнили о новых правилах обращения с долларом

В марте 2022 года американские доллары можно продавать, обменивать и отправлять за рубеж. Однако есть определенные ограничения, «360» напоминает о них.

В настоящее время американскую валюту можно купить только безналичным способом, подойдет приложение банка.

Снять наличность со своего расчетного счета можно в отделении банка, но не более 10 тысяч. Также есть возможность перевести доллары на другой счет в этом же банке под более выгодный процент либо конвертировать их на рублевый счет в любом объеме и без ограничений.

Также доллары можно переводить своим близким за рубеж, но сумма ограничена пятью тысячами в месяц.

Под санкции Запада попали банки ВЭБ.РФ, ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк и «Россия», но их рублевые счета полностью доступны, их клиенты снять доллары могут по общим правилам.

Для банков в санкционном списке увеличены годовые проценты по вкладам, до 8% — в долларах и до 25% — в рублях.