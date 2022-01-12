Россиянам напомнили о новом налоге в 2022 году

С 2022 года россиянам придется платить новый налог. Его начнут взимать с дохода по вкладам более миллиона рублей — как с рублевых, так и с хранящихся в иностранной валюте. Количество счетов с указанной суммой небольшое — чуть больше 1%.

Налог в размере 13% назначат на полученный в предыдущем году доход по банковским вкладам, напомнила газета «Известия». Заплатить его придется в том числе пенсионерам.

Вклад не станут облагать налогом, если процентная ставка по депозиту окажется ниже ключевой ставки Центробанка. На 1 января 2021 года — начало налогового периода — она равнялась 4,25%. Если процентный доход за указанный период не превысит 42,5 тысячи рублей, то выплачивать ничего не нужно.

В 2022 году при ключевой ставке в 8,5% необлагаемой станет сумма в 85 тысяч рублей. С части дохода, которая ее превысит, придется заплатить те же 13%.

Налог будут взимать с дохода по вкладам в рублях и иностранной валюте. В последнем случае полученную прибыль пересчитают по курсу ЦБ на дату закрытия счета или фактического начисления процентов на счет вкладчика.

По разным подсчетам, количество счетов с более чем миллионом рублей, владельцам которых необходимо будет заплатить налог, немногим больше 1%.