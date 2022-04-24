Россиянам напомнили о денежных выплатах ко Дню Победы

В 2022 году продолжит свое действие указ о ежегодной выплате ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей. Об этом рассказала агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН, кандидат экономических наук Лариса Сорокина.

По ее словам, выплаты положены не только инвалидам и участникам Великой Отечественной войны — гражданам России. На них могут рассчитывать постоянно проживающие в Латвии, Литве и Эстонии Также Сорокина отметила, что помимо 10 тысяч рублей, в 2022 году предусмотрены дополнительные выплаты по регионам.

При этом ветеранам не нужно специально для этого обращаться в Пенсионный фонд. Деньги будут перечислены в апреле или мае вместе с пенсией, пояснила Лариса Сорокина.

Ранее вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина сообщила о том, что порядка 60 тысяч семей с низкими доходами получают ежемесячную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Сейчас получить такое пособие стало проще, а размер его увеличен и составляет от 7 до 14 тысяч рублей, отметила Каклюгина.