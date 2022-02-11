Россиянам напомнили, кто может выйти на пенсию по «старому» возрасту

Мужчины и женщины, рабочий стаж которых не меньше 42 и 37 лет соответственно, могут претендовать на выплату пенсий по старости раньше достижения общепринятого пенсионного возраста. Об этом напомнила доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина агентству «Прайм».

Она уточнила, что на выплаты раньше срока такие люди могут претендовать не раньше достижения 60 лет мужчинами и 55 женщинами.

«Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, например, относятся работники, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда», — процитировало Сорокину агентство «Прайм».

Право на досрочный выход на пенсию сохраняется за медиками, преподавателями и актерами, если у них есть нужный для этого стаж работы. Так же могут поступить обладатели «северного стажа» и женщины, вырастившие троих и более детей. При этом если женщина воспитала более пяти детей, то она может выйти на пенсию и в 50 лет.