13 января 2023, 14:35
Россиянам напомнили, какие купюры подделывают чаще всего
Самыми частыми купюрами, которые подделывают фальшивомонетчики, являются тысяча и пять тысяч рублей. Об этом сообщило ИА Nation news со ссылкой «Первоисточник».
Часто подделку можно отличить. Ее выдают нечеткость линий и несовпадение номерных знаков. Кроме того, текст на настоящей банкноте прощупывается с закрытыми глазами, это специально сделано для людей со слабым зрением. Еще одна отличительная черта «правильной» купюры — металлизированная нить и микроперфорации на обороте.
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Если человек заподозрил, что получил подделку, нужно немедленно вызвать полицию и постараться задержать владельца подозрительной купюры.
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Мошенничество
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