Деньги 13 января 2023, 14:35 Россиянам напомнили, какие купюры подделывают чаще всего

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Самыми частыми купюрами, которые подделывают фальшивомонетчики, являются тысяча и пять тысяч рублей. Об этом сообщило ИА Nation news со ссылкой «Первоисточник».

Часто подделку можно отличить. Ее выдают нечеткость линий и несовпадение номерных знаков. Кроме того, текст на настоящей банкноте прощупывается с закрытыми глазами, это специально сделано для людей со слабым зрением. Еще одна отличительная черта «правильной» купюры — металлизированная нить и микроперфорации на обороте.

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Если человек заподозрил, что получил подделку, нужно немедленно вызвать полицию и постараться задержать владельца подозрительной купюры.

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