Россиянам напомнили, как получить семейную ипотеку

Министерство финансов России напомнило, как можно воспользоваться семейной ипотекой. В эту программу, которая реализуется в рамках проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», были внесены некоторые изменения.

В ведомстве пояснили, что до 31 декабря 2023 года на этот кредит могут претендовать те семьи, у которых родился первый и последующий ребенок с 1 января 2018 года. Кроме того, с 1 апреля 2021 года программа будет предусматривать получение ипотеки на строительство жилого дома на участке, расположенном в России, либо приобретение земельного участка и строительство на нем дома.

«Семейная ипотека» была запущена в 2018 году. Программу разработали по поручению президента РФ Владимира Путина. Изначально она была доступна только тем семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. С 1 июля 2021-го условия изменились — теперь взять недорогой кредит на жилье могут семьи и с одним ребенком, рожденным после 1 января 2018 года.

Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей составляет 12 миллионов рублей, для других территорий — шесть миллионов.