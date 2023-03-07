Деньги 07 марта 2023, 04:28 Россиянам начали предлагать дистанционно оформить карты Visa и Mastercard «Известия»: россиянам стали предлагать оформить карты Visa и Mastercard турецких банков РИА «Новости»

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Ограничения, с которыми столкнулись россияне при попытках использовать пластиковые карты за рубежом и на иностранных сайтах, породили новых бизнесменов. В Сети стали появляться предложения оформить турецкие карты Visa и Mastercard онлайн. Об этом сообщили «Известия».

Такие карты должны помочь обходить санкции — привязать зарубежную карточку можно будет к российской сим-карте, а пополнять с помощью SWIFT и «Золотой короны» — до 10 тысяч долларов в месяц. За услугу просят от 25 тысяч до 70 тысяч рублей.

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Эксперты, опрошенные изданием, сходятся во мнении, что хранить деньги на таких картах не стоит — слишком высока вероятность мошенничества и кражи персональных данных. Также есть риск блокировки карты в любой момент из-за технических проблем и изменения законов. Тогда деньги могут на долгое время остаться в подвешенном состоянии.

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Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в беседе с «360» предположил, что проблемы с переводами для простых людей может решить создание сервиса провода транзакций через криптовалюты незаметно для обычного пользователя.