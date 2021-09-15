Россиянам начали чаще разрешать уходить в минус по дебетовым картам

Российские банки начали чаще разрешать уходить своим клиентам в минус по дебетовым картам. Средний лимит овердрафта в августе побил трехлетний максимум и составил 48,9 тысячи рублей.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», выдачи карт с овердрафтом начали восстанавливаться в марте, а в августе банки одобрили уже 21,9 тысячи карт с такой опцией. Совокупный лимит по ним превысил один миллиард рублей, сообщил РБК.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин объяснил, что увеличение объемов овердрафтного кредитования связано с восстановлением активности потребителей и ускорением инфляции.

По мнению директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ивана Уклеина, говорить о заметном смягчении подходов банков к выдаче карт с овердрафтом нельзя. Скорее это можно назвать корректировкой отдельных параметров в конкурентной борьбе за клиента..

«Дебетовые карты с овердрафтом не являются полным аналогом кредитных карт, поэтому в большинстве случаев представляют для банков гораздо менее рискованный продукт», — добавил он.

По данным ЦБ РФ, портфель необеспеченных кредитов российских банков с марта растет примерно на 1,6–2,2% в месяц. К 1 июля он достиг 10,7 триллиона рублей.