Россиянам могут запретить оформлять кредиты через приложения банков
«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — привел RT цитату из обращения Курдесова к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной.
По словам главы движения «За безопасность», сейчас мошенники все чаще стали получать доступ к чужим смартфонам. Злоумышленники залезают в телефоны, берут кредиты через приложения, а затем обналичивают деньги. Курдесов подчеркнул, что мошенники получают доступ с помощью разных уловок, но действуют они всегда по одной и той же схеме.
Ранее ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил, что для россиян придумали новый способ выманивая денег. Злоумышленники в преддверии отпусков обзванивают людей и предлагают оформить кредит, выпытывая личные данные.