Россиянам могут запретить оформлять кредиты через приложения банков

Брать кредиты с помощью банковских приложений хотят запретить на территории России. С такой инициативой выступил глава общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов.

«Прошу вас рассмотреть возможность полного запрета оформления кредитов через банковские мобильные приложения», — привел RT цитату из обращения Курдесова к председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной.

По словам главы движения «За безопасность», сейчас мошенники все чаще стали получать доступ к чужим смартфонам. Злоумышленники залезают в телефоны, берут кредиты через приложения, а затем обналичивают деньги. Курдесов подчеркнул, что мошенники получают доступ с помощью разных уловок, но действуют они всегда по одной и той же схеме.

Ранее ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил, что для россиян придумали новый способ выманивая денег. Злоумышленники в преддверии отпусков обзванивают людей и предлагают оформить кредит, выпытывая личные данные.