Россиянам могут отменить комиссию при переводах самому себе даже без СБП

Центробанк РФ обсуждает возможность отмены комиссии при переводах самому себе на сумму до 1,4 миллиона рублей в месяц, причем не только по Системе быстрых платежей (СБП), но и по другим каналам. Об этом в пресс-службе регулятора рассказали РБК.

ЦБ считает повышение лимита бесплатных переводов между собственными счетами в разных банках до 1,4 миллиона рублей в месяц важным для поддержки россиян. Представитель регулятора подчеркнул, что речь идет не только о переводах внутри СБП.

Это также позволит людям по окончании срока вклада не переносить их наличными в другой банк, в котором им предложат более привлекательные условия и ставку.

Бесплатные переводы с собственного счета на счет в другом банке, таким образом, являются не только удобным, быстрым, выгодным и безопасным предложением, но и драйвером конкуренции на рынке, подчеркнул представитель регулятора.

ЦБ рассчитывает, что предложения по изменению законодательства примут в 2022 году.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала об этих планах в пятницу, выступая на пресс-конференции. По ее словам, в ЦБ считают, что отмена комиссий улучшит конкуренцию между банками и усилит трансмиссию денежно-кредитной политики.

Ранее в российских банках оценили вероятность повышения ставок по вкладам до двузначных значений после того, как ЦБ поднял ключевую ставку до 8,5% годовых.