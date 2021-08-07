Россиянам хотят запретить вкладывать кредитные деньги в пирамиды

Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров попросил Центробанк решить проблему вложений в пирамиды кредитных денег. В фонде указывают на то рост россиян, которые пострадали от финансовых пирамид, вложив в них заемные средства.

Почти 30% денег, инвестируемых в пирамиды, приходится на кредиты, отметили в организации. Эксперты считают, что для решения проблемы нужно усиленно информировать людей о недопустимости использования потребительских кредитов в «предпринимательских инвестиционных целях», сообщила газета «Коммерсант».

«Наблюдается рост числа граждан, пострадавших от финансовых пирамид, которые вкладывали <…> заемные средства. В абсолютном большинстве случаев речь идет о банковских кредитах», — подчеркнули авторы обращения.

При этом в фонде отметили, что это информирование будет только полумерой, поэтому нужна реальная ответственность для вкладчиков пирамид. Например, в случае нарушения этого правила заемщиком кредитору нужно дать право на расторжение кредитного договора и требование досрочного возврата кредита.

В ЦБ РФ изданию подтвердили, что получили это обращение. Сейчас оно находится на рассмотрении.

В конце июля директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях заявил, что в соцсетях все чаще стали появляться финансовые пирамиды. Как правило, организаторы для продвижения своих проектов обходятся без сайтов, чтобы никто не смог их отследить.

За первые шесть месяцев этого года количество выявленных финансовых пирамид в России выросло в 1,5 раза, а по сравнению с 2020 годом их число увеличилось в 2 раза.