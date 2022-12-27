Деньги 27 декабря 2022, 09:52 Россиянам-экспортерам назвали оптимальный курс доллара к рублю Первый вице-премьер России Белоусов: рубль проявил себя устойчивой валютой

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Доходы экспортеров удастся компенсировать при курсе в 70-80 рублей за доллар. К такому выводу пришел первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Он рассказал о текущем состоянии российской валюты в эфире телеканала «Россия-24».

«Крепкий рубль, он свою роль сыграл», — отметил Белоусов.

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При этом он отметил, что сейчас российская валюта переживает не лучшие времена. Ее стабильности мешают внешние факторы.

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Также Белоусов отметил, что у части населения снизился доход. Кроме того, он сообщил о падении выручки экспортеров. К ним Белоусов отнес и поставщиков топлива.

По его словам, эту ситуацию удастся исправить при курсе 70-80 рублей за доллар.

Во второй половине декабря, 22 числа, Мосгорбиржа зафиксировала ослабление российской валюты. В этот день курс доллара опустился ниже 69 рублей. По словам первого заместителя председателя Центрального банка России Алексея Заботкина, эта ситуация напрямую связана с падением цен на нефть на мировом рынке.