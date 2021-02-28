Россиянам досрочно выплатят пенсии за март

В марте россияне получат пенсии раньше обычного срока. График выплат изменился из-за празднования Международного женского дня. Информация об этом появилась на сайте Пенсионного фонда России.

Изменения в мартовском графике в первую очередь коснутся тех пенсионеров, кто получает выплаты по почте.

В отделениях почты, которые работают шесть дней в неделю, 6 марта пенсионеры смогут получить пенсию за 6 и 8 марта. В отделениях с пятидневной рабочей неделей 6 марта будут выдавать деньги за 6-е и 9-е числа. А в почтовых отделениях с трехдневной рабочей неделей 6 марта можно будет получить выплаты сразу за четыре дня — 5, 6, 7 и 8 марта.

Точный график получения пенсий и других выплат за март можно уточнить в местных отделениях фонда.

Экономист Сергей Кикевич ранее рассказал «360», что достойная пенсия стала одной из абсолютно универсальных целей для многих россиян. Самым эффективным способом приумножения средств он считает инвестиции. Для начала нужно определиться со сроком инвестирования и с суммой, которую человек хочет получать ежемесячно.