Деньги 06 февраля 2023, 12:17 Россиянам дали советы по правильному формированию подушки безопасности

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Согласно данным исследований социологов, почти половина россиян имеют финансовую подушку безопасности. О правилах ее формирования рассказала замдиректора института финансовой грамотности Финуниверситета Валерия Минчичова в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, размер финансовой подушки должен определяться суммой, которая сможет обеспечить расходы человека на срок от шести месяцев до года.

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Минчичова подчеркнула, что оптимальный размер такой подушки безопасности будет определяться 10% от всего дохода.

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