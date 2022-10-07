Россиянам дали советы по формированию финансовой подушки | 360°

Деньги 07 октября 2022, 12:57 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам дали советы по формированию финансовой подушки Экономист Волкова: финансовая подушка должна составлять доход за три месяца

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Экономист Татьяна Волкова рассказала, что финансовую подушку следует формировать так, чтобы прожить на нее можно было не меньше трех месяцев. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Экономист уточнила, что три месяца — это минимальный срок, лучше ориентироваться на полгода. Финансовая подушка должна включать необходимые расходы: на питание, коммунальные платежи, кредиты и другие вещи, без которых невозможно обойтись.

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Волкова добавила, что на возможность откладывать деньги доходы человека не влияют. Гораздо важнее умение грамотно тратить, пояснила она.

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«Человек может зарабатывать 500 тысяч рублей, но у него расходов на 600 тысяч. А может зарабатывать 30-50 тысяч и при этом у него есть сбережения», — уточнила эксперт.

Она посоветовала откладывать ежемесячно хотя бы 10% от зарплаты.

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