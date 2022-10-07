Россиянам дали советы по формированию финансовой подушки | 360°

Все новости

Общество

07 октября 2022, 13:13

Захарова указала на желание Украины превратить ЗАЭС в грязную ядерную бомбу

Эксклюзив

07 октября 2022, 13:13

«Влияем на все глобальные события». О роли Путина в российской и мировой истории

Реклама

Армия

07 октября 2022, 13:08

Россиянам рассказали, какие прививки будут доступны мобилизованным

Здоровье

07 октября 2022, 13:01

Число выявленных случаев коронавируса в России за сутки незначительно снизилось

Подмосковье

07 октября 2022, 13:00

Новый концертный зал появится в хоровой школе Балашихи к 2024 году

Подмосковье

07 октября 2022, 12:57

Свыше 10 тысяч льготников из Подмосковья бесплатно отдохнули в санаториях в этом году

Армия

07 октября 2022, 12:55

Рустама Мурадова назначили командующим Восточного военного округа

Подмосковье

07 октября 2022, 12:50

Скорая помощь Подмосковья провела 180 тысяч осмотров с дистанционной передачей показателей ЭКГ

Эксклюзив

07 октября 2022, 12:47

Вооруженные грабители напали на инкассаторов в Орске. Видео с места происшествия

Деньги

07 октября 2022, 12:57

Россиянам дали советы по формированию финансовой подушки

Экономист Волкова: финансовая подушка должна составлять доход за три месяца

Читать 360tv в

Экономист Татьяна Волкова рассказала, что финансовую подушку следует формировать так, чтобы прожить на нее можно было не меньше трех месяцев. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

Экономист уточнила, что три месяца — это минимальный срок, лучше ориентироваться на полгода. Финансовая подушка должна включать необходимые расходы: на питание, коммунальные платежи, кредиты и другие вещи, без которых невозможно обойтись.

Реклама

Волкова добавила, что на возможность откладывать деньги доходы человека не влияют. Гораздо важнее умение грамотно тратить, пояснила она.

Реклама

«Человек может зарабатывать 500 тысяч рублей, но у него расходов на 600 тысяч. А может зарабатывать 30-50 тысяч и при этом у него есть сбережения», — уточнила эксперт.

Она посоветовала откладывать ежемесячно хотя бы 10% от зарплаты.

Деньги

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама