Россиянам дали советы, как не разориться на новогодних подарках

Основатель финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков дал несколько советов россиянам, как после закупки подарков не остаться без денег на Новый год. Для начала он посоветовал распланировать бюджет.

«Заранее просчитайте количество людей, которым вы бы хотели сделать подарок, и бюджет, который готовы на это потратить», — привело его цитату РИА «Новости». Покупать косметику и парфюмерию эксперт не советует, потому что именно на них делают ощутимые наценки. Было рекомендовано вообще следить за ценами, чтобы убедиться, что их предварительно не взвинчивают.

«Перед составлением плана покупок исследуйте мобильное приложение своего банка. Часто выгодные предложения по кешбэку могут располагаться не на первой странице. Изучите все партнерские акции», — добавил Гужиков. Наконец, он посоветовал не сбрасывать со счетов «подарки своими руками», которые можно сделать на мастер-классах по гончарному мастерству или другим ремеслам.

Ранее россиянам рассказали, что коллегам по работе не стоит дарить на Новый год брендированные кружки и канцелярские товары. Лучше всего сделать что-то своими руками или выбрать экологичный презент.