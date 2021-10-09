Россиянам дали совет, как выгодно взять автокредит

Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников дал советы по автокредиту. Он рассказал, как приобрести машину без ущерба для бюджета.

В интервью РИА «Новости» он заявил, что машина должна стоить не больше общего годового дохода. Также Шорников уточнил, что выплата по кредиту должна составлять не больше 50% от месячной зарплаты.

«В этом случае покупка не ударит по семейному бюджету», — подчеркнул он.

Рост цен на машины и ставок сделал покупку автомобиля в кредит менее выгодной, отметил эксперт. Он уточнил, что сейчас платежи по кредиту в среднем на 20–30% выше, чем при покупке автомобиля год назад.

«При этом ожидать улучшения доступности продукта в ближайшее время не стоит. Поэтому если есть потребность в покупке авто, то откладывать ее нет смысла», — пояснил Шорников.

Ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков рассказал, что до обращения в банк за оформлением нового кредита необходимо изучить ситуацию на финансовых рынках и оценить стабильность собственного материального положения. Необходимо иметь определенный запас прочности, так как будущее в целом непредсказуемо.