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    09 октября 2021, 12:06

    Россиянам дали совет, как выгодно взять автокредит

    Финансовый эксперт Шорников: стоимость кредитной машины должна быть не больше годового дохода

    Дарья Морозова

    Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников дал советы по автокредиту. Он рассказал, как приобрести машину без ущерба для бюджета.

    Россиянам дали совет, как выгодно взять автокредит

    В интервью РИА «Новости» он заявил, что машина должна стоить не больше общего годового дохода. Также Шорников уточнил, что выплата по кредиту должна составлять не больше 50% от месячной зарплаты.

    «В этом случае покупка не ударит по семейному бюджету», — подчеркнул он.

    Рост цен на машины и ставок сделал покупку автомобиля в кредит менее выгодной, отметил эксперт. Он уточнил, что сейчас платежи по кредиту в среднем на 20–30% выше, чем при покупке автомобиля год назад.

    «При этом ожидать улучшения доступности продукта в ближайшее время не стоит. Поэтому если есть потребность в покупке авто, то откладывать ее нет смысла», — пояснил Шорников.

    Ранее директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков рассказал, что до обращения в банк за оформлением нового кредита необходимо изучить ситуацию на финансовых рынках и оценить стабильность собственного материального положения. Необходимо иметь определенный запас прочности, так как будущее в целом непредсказуемо.