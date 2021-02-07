Россиянам дали совет, как не попасть в кабалу при оформлении микрозайма

При оформлении микрозайма необходимо максимально внимательно изучить договор и все условия его выдачи. Нужно проверить МФО на сайте Банка России и уточнить про дополнительные услуги, чтобы не переплатить.

«В первую очередь необходимо проверить включение организации в реестр действующих МФО, размещенный на сайте Банка России, после этого внимательно ознакомится с информацией о стоимости займа, вариантах погашения займа, условиях договора, а также прочих условиях и дополнительных услугах», — приводит РИА «Новости» слова директора банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Константина Бородулина.

Собеседник добавил, что особое внимание стоит обратить на пункты об ответственности сторон: там должна быть информация о штрафных санкциях, возможных скрытых комиссиях и порядке внесения изменений в договор. Бородулин предостерег, что всякие дополнительные услуги типа юридической поддержки и SMS-оповещения повышают стоимость микрокредита.

По словам Бородулина, обращаться в МФО надо осознано, а перед этим оценить свою платежеспособность. Необходимо четко усвоить, что ставки в МФО гораздо выше, чем в банках — это повышает вероятность одобрения займа.

В декабре 2020 года года микрофинансовые организации выдали россиянам почти два миллиона ссуд. Это число превысило показатели ноября на 3,1% и стало новым рекордом.