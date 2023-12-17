Деньги 17 декабря 2023, 09:22 Россиянам дали рекомендации по кредитам после увеличения ставки ЦБ Экономист Осянин посоветовал дождаться снижения ставок по кредитам до 7-9% РИА «Новости»

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Российским заемщикам следует не брать кредиты в ближайшее время и дождаться снижения ставок до 7-9%. Об этом «Газете.ru» заявил экономист Дмитрий Осянин.

Эксперт напомнил, что после повышения ключевой ставки банки начали поднимать ставки по депозитам и кредитам. По мнению Осянина, россиянам сейчас выгодно открывать вклады, но с кредитами стоит повременить.

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Он предположил, что существенное понижение ставок по кредитам произойдет нескоро. Экономист добавил, что на 1 декабря 2023 года средняя ставка по потребительским кредитам составила 20,4% годовых. Он спрогнозировал дальнейшее повышение рыночной ставки до 20-21%.

Ранее Банк России увеличил ключевую ставку до 16%. По мнению финансового аналитика Михаила Беляева, эта мера никак не скажется на уровне инфляции. Экономист подчеркнул, что по-настоящему повлиять на ситуацию сможет ФАС. Он назвал мифом и «теоретическим заблуждением» теорию о связи между высокой ключевой ставкой и уровнем инфляции.