Россиянам дали прогноз по курсу доллара и евро в мае

Не стоит ждать серьезного шторма на валютном рынке до момента отмены обязательной продажи валютной выручки экспортерами и разрешения продавать нерезидентам российские акции, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Однако, по его мнению, определенные колебания все же возможны.

В последнее время наблюдается ралли доллара США к основным валютам, включая японскую иену и китайский юань, напомнил Антонов в беседе с агентством «Прайм».

«Доллар начал быстро дорожать с 31 марта 2022 года на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС США на ближайших трех заседаниях», — объяснил собеседник агентства.

На динамику курсов валют сегодня оказывает влияние слишком много факторов. Однако до конца майских праздников обвала рубля не ожидается. При этом, как прогнозирует аналитик, затем в рамках коррекции вероятно восстановление курса доллара до 77 рублей, а евро — до 81 рубля.