Деньги 25 ноября 2022, 12:59 Россиянам дали прогноз на изменение курса доллара и евро к началу зимы Инвестор Федоров Сидоров рассказал, почему не стоит ждать повышения курса валют

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Изменение курса доллара и превышение его отметки в 60-61 рубль россиянам ждать не стоит. Об этом инвестор Федор Сидоров рассказал в интервью RT.

По его мнению, до конца осени рублю не грозят перемены - его поддерживают акцизы и налоги от выручки крупнейших компаний. Кроме того, стоимость нефтяных контрактов находится в стабильном состоянии, что также не должно повлиять на курсы валют.

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По прогнозам Сидорова, доллар и евро останутся в нынешних пределах - по 60-61 рублю и 62-63 рубля соответственно.

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