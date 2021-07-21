Россиянам дали дельный совет по вкладам

Сейчас вклады нельзя назвать инвестициями, так как они в течение трех лет не покрывают потребительскую инфляцию. Просто хранить деньги в банках также не имеет смысла. Есть гораздо более выгодные инструменты, которые дают прибыль. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Нового налога на вклады здесь фактически можно даже не касаться — что с ним, что без него банковские депозиты всегда проигрывали самым низкодоходным займам на фондовом рынке», — объяснил Коган.

По словам эксперта, ОФЗ или облигации крупных госкомпаний дают прибыль как минимум в районе 7% годовых. Это гораздо более выгодный способ сбережения и преумножения средств, чем банковские вклады. Он отметил, что самую большую доходность дают долгосрочные вклады, однако при открытии они не гарантируют ставку выше ключевой. В противном случае, предупредил Коган, можно ввязаться в финансовую пирамиду и прогореть.

Ранее генеральный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Анастасия Ускова посоветовала россиянам диверсифицировать вклады и «не опускать все монетки в одну копилку».