Россиянам автоматически перечислили новогодние выплаты на 13,5 млн детей до 8 лет

Пенсионный фонд России (ПФР) перечислил новогодние выплаты родителям 13,5 миллиона детей до восьми лет. Люди получили деньги автоматически, без каких-либо заявлений.

«Спустя неделю после объявления единовременной выплаты пяти тысяч рублей средства по указу президента получили родители 13,5 миллиона детей до восьми лет. Абсолютному большинству семей не пришлось никуда обращаться или подавать какое-либо заявление, поскольку деньги были перечислены Пенсионным фондом автоматически на основе имеющейся информации», — приводит РИА «Новости» текст сообщения ПФР.

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пяти тысяч рублей семьям с детьми до восьми лет. Материальную помощь можно получить на каждого ребенка.

Премьер Михаил Мишустин рассказал, что объем материальной помощи уже составил 67 миллиардов рублей. После объявления о единовременных новогодних выплатах в течение трех часов поступило более 1,5 миллиона обращений.