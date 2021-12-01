Россиян захотели освободить от комиссии за квартплату

Минстрой порекомендовал освободить россиян от комиссии при оплате квитанций за квартиру. Ведомство предложило коммунальным организациям рассмотреть возможность внедрения Системы быстрых платежей (СБП), чтобы отказ от комиссии стал возможен. При этом каждая организация будет принимать решение об использовании СПБ самостоятельно. Об этом сообщила «Российская газета».

Сейчас оплату за квартиру можно вносить через банки, платежных агентов и почтовые отделения — за такие переводы берут комиссию. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отметил, что в год россияне переплачивают около 25 миллиардов рублей. Чтобы сократить расходы населения, Минстрой предложил организациям использовать СБП — эта система предусматривает, что комиссию будет платить только получатель средств.

«Граждане, осуществляющие платеж, расходов не несут», — подчеркнули в Минстрое.

Организации ЖКХ в таком случае придется платить 0,4% от суммы платежа в качестве комиссии. При этом в ведомстве отметили, что СПБ — самый дешевый, быстрый и удобный способ перечисления средств. Чтобы перечислить оплату, не нужно вводить номер банковской карты, фамилию и имя держателя, а также ПИН-код.

«Все остальные существующие сервисы приема платы и платежные системы будут вынуждены снижать свою комиссию для удержания клиентов. В результате уменьшатся общие издержки на проведение платежей за ЖКУ (совокупно у граждан, банковской сферы, организаций ЖКХ)», — сказали в Минстрое.