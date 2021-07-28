Названы условия для списания долгов россиян за ЖКХ

Списание долгов по ЖКХ в России происходит достаточно редко. Но оно вполне возможно, если управляющая компания (УК) оказывает недостаточно качественные услуги. Но долги, которые остаются после ее банкротства, передаются кредиторам. Они являются единственным ликвидным имуществом, которое подлежит ревизии.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» сообщил генеральный директор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко.

«Обычно после смены или банкротства УК процесс взыскания задолженности только ускоряется и усиливается», — разъяснил эксперт.

По его словам, долги за ЖКХ не списываются в течение трех лет. Судебное взыскание задолженности ограничено этим сроком, но суды очень по-разному трактуют его начало. Вполне вероятно, что УК сможет отсудить долги и после истечения этого срока.

Но даже истечение трехлетнего срока не гарантирует, что ваши долги будут списаны. Он будет указан в квитанции на оплату и справках при продаже квартиры должника.

Даже в том случае, когда приставы после прекращения исполнительного производства не смогли взыскать задолженность, она будет преследовать владельца квартиры «пусть и несколько менее обременительно и навязчиво».

Но если в случае оказания некачественных услуг собственники жилья смогут доказать этот факт в суде, можно будет требовать перерасчета и списания части долгов.

Чаще всего, по словам Минко, жильцы квартир не могут доказать факты неоказания услуг. Обычно речь идет об определенной конфликтной ситуации. Но бывают случаи, когда УК выставляют счет за неоказанные или некачественные услуги.

«Бывают проблемы с отоплением или с водоснабжением, то эти факты надо документально фиксировать и требовать у поставщиков перерасчета, а если проблемы носят длительный характер, то можно через суд требовать отмены оплаты за период. Это не только может снизить платежи, но и мотивирует ресурсную организацию решить существующие проблемы со снабжением дома», — предложил специалист.

Сергей Минко также посоветовал попытаться договориться с УК, чтобы компания реструктуризировала долг.

На днях стало известно, что россияне к апрелю 2021 года накопили рекордные долги за услуги ЖКХ. Сумма составила 460,8 миллиарда рублей. Предыдущий рекорд был поставлен в мае 2020 года — 448 миллиардов рублей.