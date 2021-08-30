Перечислены причины переплат россиян за ЖКХ

Чаще всего россияне переплачивают за ЖКХ из-за технических поломок, неумения экономить и общей низкой энергоэффективности домов. Люди не умеют экономить свет, воду или газ. Незаметно подтекающий бачок или капающий на кухне кран могут добавить несколько цифр в счет за квартплату.

Об этом РИА «Недвижимость» заявил директор центра ЖКХ «Народный институт» Роман Шепс.

«Наши люди к этому не приучены. Уверен, что здесь необходима просветительская работа. Например, жилищные уроки в школах», — выразил свое мнение Шепс.

Еще одной причиной он назвал низкую энергоэффективность зданий.

«Большинство многоквартирных домов в России лишены возможности настраивать температуру в помещениях зимой, чтобы регулировать необходимое потребление отопления. Из-за этого идет существенная переплата, особенно весной и осенью, когда отопление включено, а на улице оттепель», — отметил эксперт.

Он добавил, что в некоторых домах не установлены счетчики. Поэтому начисление идет по нормативам, а это дороже.

«В случае отсутствия счетчиков переплата довольно существенная — около 1,5 тысячи рублей в месяц. В среднем затраты на покупку и установку счетчика можно окупить за 3-4 месяца», — подчеркнул Шепс.

В августе Госжилинспекция помогла жителям Московской области вернуть деньги за переплату по коммунальным платежам 54 804 620 рублей. Ведомство провело 613 проверок по обращениям населения и выдало 314 предписаний по перерасчетам.