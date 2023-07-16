Деньги 16 июля 2023, 19:24 Россиян стали привлекать вклады в экзотических валютах Банк России: доля долларов и евро в валютных вкладах физлиц сократилась до 86,6% Pxhere

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Россияне стали чаще открывать вклады в экзотических валютах. «Токсичные» валюты, прежде всего доллар и евро, почти не пользуются популярностью. По данным Центробанка, их доля в российских банках упала до 86,6%, написал «Коммерсант».

«Безусловно, юань занимает лидирующие позиции среди „дружественных“ валют во вкладах, в том числе на фоне растущего товарооборота с Китаем», — написало издание.

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На замену доллару и евро также пришли дирхамы ОАЭ. У этой денежной единицы есть ряд преимуществ, уточнил «Коммерсант», в том числе привязка к курсу американской валюты. Дирхам можно как раз рассматривать как замену доллару.

Появились у банков и депозиты в индийских рупиях и казахстанских тенге, но спрос пока остается точечным.

В массы также начинает входить цифровой рубль. Виртуальные деньги решили сделать в виде уникальных цифровых кодов. Россияне смогут завести электронные кошельки, чтобы расплачиваться за товары и услуги.