Россиянам разъяснили правила выплаты долга по кредиту в случае гибели участника спецоперации | 360°

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23 сентября 2022, 16:17

Россиянам разъяснили правила выплаты долга по кредиту в случае гибели участника спецоперации

Долг по кредиту не перейдет на родственников погибшего участника спецоперации

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В случае гибели участника спецоперации его обязанности по кредиту будут прекращены и не перейдут членам семьи, находящимся на иждивении. Законопроект опубликовали на сайте Совета Федерации.

Согласно предложению сенаторов, в случае гибели военнослужащего или получения ранений его обязанности по кредитам будут прекращены. В случае согласования законопроекта правило распространится и на кредитные договоры находящихся на его иждивении лиц.

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Также участникам спецоперации планируют предоставить льготный период. На срок действия этого предложения могут уменьшить размер платежей либо предоставить каникулы по закрытию долга перед банком. Если предложение примут, срок такого периода будет определять заемщик.

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