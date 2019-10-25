Россиян простимулируют к переходу на новую пенсионную систему

ГПП была разработана на основе инфраструктурных решений, которые изначально создавались для системы индивидуального пенсионного капитала. Она появилась еще три года назад, однако так и не заработала.

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Для того, чтобы привлечь россиян к участию в ГПП, Министерство финансов и Банк России вводят ряд льгот. Так, для работодателей собираются уменьшать налогооблагаемую базу по налогу на прибыль при софинансировании накоплений работников на пенсию, в то время как для самих сотрудников — снижать налогооблагаемую базу по НДФЛ.

Кроме того, для граждан будет предусмотрена возможность наследования средств. Причем не только на этапе накопления, но и на этапе выплат.

Однако эксперты уверены, что, несмотря на все преимущества такой системы, большоего количества участников ожидать не следует. Это напрямую связано со слабостью экономики страны, невысокими доходами ее жителей, а также с сильным недоверием к самой пенсионной системе.