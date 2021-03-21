Россиян призвали не хранить все сбережения в долларах

Увеличение стоимости нефти привело к укреплению позиций рубля. При этом не стоит менять все имеющиеся доллары. Стоит пересмотреть систему сбережений и обменять деньги на разную валюту, посоветовал управляющий партнер компании «GLS INVEST» Эдуард Бугров.

«Золотое правило инвестора — не хранить все сбережения в одной валюте, какой бы ликвидной она не казалась. Тем, кто купил доллар по цене 76 рублей (и тем более в марте прошлого года по 80 р), вероятно, придется смириться с убытками», — рассказал финансист агентству «Прайм».

Для уменьшения рисков он посоветовал не избавляться от всех долларов, а пересмотреть структуру сбережений. По словам Бугрова, лучше держать 30% денег в долларах, еще 30% — в евро, а оставшуюся часть — в рублях.

При этом эксперт отметил, что кардинального обвала курса доллара ожидать не стоит. Колебания стоимости будут, но цена вряд ли опустится до 60-65 рублей. Бугров пояснил, что сейчас на рубль влияет внешнеполитическая ситуация. Но пока нет никаких предпосылок к улучшению взаимоотношений с другими игроками на международной арене.