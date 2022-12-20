Эксклюзив 20 декабря 2022, 14:00 Россиян призвали не беспокоиться из-за потолка цен на газ в Европе Энергетик Фролов: России нет повода беспокоиться по поводу лимита цен на газ РИА «Новости»

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Страны Евросоюза договорились о лимите цен на газ в размере 180 евро за мегаватт-час. Об этом на своей странице в Twitter заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Однако речь не идет конкретно о российском топливе, пояснил «360» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По словам эксперта, потолком цен называют предельный уровень котировок на фьючерсы на бирже TTF. В случае, если эти котировки при торгах держатся в течение трех суток подряд, включаются ограничения, которые не позволяют ценам расти еще больше.

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«Но так как ценообразование в ЕС, в том числе по долгосрочным контрактам, завязано на бирже. Нидерландская TTF является наиболее ликвидной и значимой биржей в Европе, потому она становится поставщиком таких котировок», — подчеркнул Фролов.

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Эксперт по энергетике добавил, что это станет не только инструментом давления на них, но также и на среднюю оптовую цену на газ.

При этом возмущаться по поводу данного механизма будет не Россия, а Нидерланды, Катар и другие поставщики газа. Александр Фролов

Тем временем Белоруссия определилась со ценой на российский газ на три года. По словам премьер-министра страны Романа Головченко, в ближайшее время министерства двух стран подпишут соглашения.