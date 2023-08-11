Деньги 11 августа 2023, 15:53 Россиян призвали менять иностранную валюту на рубли Аналитик Левченко: если не будет разворота в сторону рубля, импортные товары подорожают

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Финансовый аналитик Владимир Левченко в разговоре с ИА НСН призвал россиян менять иностранную валюту на рубли. По словам эксперта, нынешнее ослабление национальной валюты — это искусственный процесс.

Левченко подчеркнул, что если не произойдет разворота в сторону курса рубля, то импортная продукция станет слишком дорогой.

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«Девальвация, которую мы видим с осени прошлого года, абсолютно искусственная, имеет смысл уменьшить долю валюты в пользу рубля», — процитировал Daily Moscow аналитика.