Россиян призвали дезинфицировать руки после банкоматов и отказаться от наличных

Коронавирус может передаваться человеку даже через наличные деньги или при вводе пин-кода в банкоматах. В сложившейся ситуации глава Сбербанка Герман Греф призвал отдавать предпочтение бесконтактным платежам.

Как сообщил RNS, такое заявление он сделал во время пресс-конференции. Греф объяснил, что о передаче коронавируса через наличные деньги стало известно во время вспышки в Китае. Он подчеркнул, что сегодня, благодаря развитию современных цифровых платежей, любой житель России может полностью отказаться от использования наличных денег.

Единственный случай, когда контакт необходим, это набор пин-кода на банкомате.

«Если вы пользуетесь банкоматом с целью получения наличных, пожалуйста, следите за чистотой ваших рук. После использования банкомата пальчик, которым вы нажимаете пин-код, пожалуйста, дезинфицируйте», — подчеркнул он.

При этом глава Сбербанка отметил, что все основные услуги, которые есть в банкомате вполне доступны в мобильном приложении.

Сегодня коронавирус диагностировали у жительницы Пензы и мужчины из Красноярска. Еще один предварительно подтвержденный случай заражения выявили в Екатеринбурге. «360» ведет онлайн-трансляцию основных событий, связанных с коронавирусом в России.